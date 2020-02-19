Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Банк УРАЛСИБв очередной раз подтвердил соответствие требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 3.2.1).
Стандарт PCI DSS (PaymentCardIndustryDataSecurityStandard) — основной стандарт в области безопасности данных, учрежденный международными платежными системами с целью обеспечения защиты операций, совершаемых с использованием платежных карт, и данных самих платежных карт.
Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.
Банк УРАЛСИБ является одним из лидеров российского рынка банковских карт и одним из крупнейших эквайреров России. Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам возможность использования платежных сервисов ApplePay, SamsungPay, GooglePayи MirPayи защиту интернет-операций с использованием технологии 3D-Secure на базе процессингового решения Банка.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).
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ИСТОЧНИК KP.RU