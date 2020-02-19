2020-02-19T10:26:39+03:00
Происшествия

Фура слетела с дороги во время снегопада в Челябинской области

Есть пострадавшие
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель получил травмы и был госпитализирован.Водитель получил травмы и был госпитализирован.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Снегопад, обрушившийся на Южный Урал 18 февраля, стал причиной аварий на дорогах. Так, на трассе М5 в Ашинском районе в кювет улетела фура.

— По предварительным данным, 60-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, из-за чего и съехал на обочину, — рассказали КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. Он житель Татарстана и ехал из Челябинска в Уфу.

По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра метели в области продолжаются. На дорогах от снежного наката образуется гололедица. Осадки будут идти в области еще как минимум пару дней. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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