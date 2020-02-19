Разбившему Rolls-Royce рабочему из Челябинска окончательно отпустили долги

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:31:57+03:00

Владислав Кантемиров теперь может забыть о случившемся. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Во вторник, 18 февраля, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебное решение, по которому Владислав Кантемиров был объявлен банкротом.

Три года назад простой рабочий из Челябинска сел за руль пьяным и протаранил Rolls-Royce местного олигарха. После этого Кантемиров должен был заплатить за ремонт дорогого автомобиля более трех млн. рублей. Так как машина стояла на балансе Челябинского электрометаллургического комбината, платежи отправлялись на счет предприятия.

Однако в 2019 году Кантемиров решил воспользоваться правом на банкротство. После тщательного изучения дела суд объявил его банкротом и освободил от выплаты остатка долга, который составлял 2,5 млн рублей.

С этим решением не согласился электрометаллургический комбинат. Однако арбитражный суд, куда предприятие направило апелляцию, встал на сторону Кантемирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU