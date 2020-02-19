В Челябинской области столкнулись трактор и «семерка»: двое пострадали

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:43:16+03:00

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Авария случилась утром во вторник. Трактор чистил дорогу. Водитель начал поворачивать, и не заметив ВАЗ, врезался в него. У «семерки» полностью смяло капот. Пассажиры, сидевшие спереди, пострадали. На место аварии приехала машина реанимации.

— 54-летний водитель, управляя трактором «Беларусь», по предварительной информации, при развороте, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 65-летнего мужчины, движущегося попутно — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU