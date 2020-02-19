Бывший силовик получил срок за интим с мальчиками-подростками в Челябинской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:36:51+03:00

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Бывший начальник следственного отдела МВД Миасса получил срок за развращение малолетних. Его признали виновным в преступной связи с тремя подростками.

— В уголовном деле — семь эпизодов. Следствие установило, что обвиняемый заводил переписку интимного характера с мальчиками-подростками в социальных сетях, а потом склонял своих юных друзей к близким отношениям, — рассказала консультант Миасского городского суда Юлия Каримова.

Суд признал мужчину виновным в мужеложстве и развратных действиях и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Из органов осужденный был уволен еще раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU