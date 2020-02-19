2020-02-19T12:56:14+03:00
Общество

Жители двора на Северо-Западе Челябинска подняли бунт из-за появившийся под окнами дороги

Из-за нее спальный район превратился в оживленную проезжую часть
Валентина ВАГАНОВА
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Жители организовали стихийный протест. Фото: Курс делаЖители организовали стихийный протест. Фото: Курс дела
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Возле дома на перекрестке 40-летия Победы и Молдавской внезапно появилась дорога. Забор расположенной здесь автостоянки передвинули, участок выровняли тракторами и по освободившейся территории стали ездить машины. За считанные дни район превратился из «спального» в проезжий. При этом жильцов никто не спрашивал, надо ли тут проложить дорогу.

— Уже сейчас движение довольно интенсивное. Рядом расположен лицей, после карантина сюда утром и вечером будут ездить еще больше машин — родителей учеников, — рассказали местные жители изданию «Курс дела».

На очередной стихийный протест жители пригласили главу Калининского района Сергея Колесника. Он заявил, что тоже не в курсе кто и зачем проложил дорогу. Люди готовы перегородить дорогу, однако это может обернуться против них.

— Наверняка, найдется хозяин этой земли. И если вы просто поставите блоки или перекопаете проезд, кто-то обязательно напишет заявление в прокуратуру, и все вернут как было. Что делать? Нужно разбираться, — объяснил глава района жителям.

Согласно новому Генплану Челябинска, по этому участку должно пойти продолжение улицы Молдавской. Если документ примут, на участке появится многополосная дорога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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