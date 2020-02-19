«Поднялись в небо»: в Озерске романтики поздравили мать с рождением ребенка

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:14:30+03:00

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Казалось бы, обычное утро в роддоме, что может произойти? Мамочки лежат палате. Кто-то ждет, когда карапузов принесут на кормление. А кому-то уже не терпится вернуться домой.

Выписка одной из мам пошла не по плану. Сначала в окне показались цветные шарики. Они весело колыхались на ветру, но не улетали несколько секунд. Когда удивленные женщины подошли поближе, то увидели улыбающихся людей. А это второй этаж.

Подруги одной из рожениц заказали автовышку, чтобы сделать сюрприз. Не страшась высоты, залезли в люльку и поднялись.

Фото эпатажного поздравления появилось в паблике «Подслушано в Озерске». В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. Но некоторые высказались критично:

— Навоняли солярой, разбудили всех этим драндулетом! Ничего нового, деревня есть деревня.

— А остальные что делали: в одеяла заворачивались? Да и выхлоп у этой люльки не самый приятный...

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ИСТОЧНИК KP.RU