Распродажа текстиля в Челябинске: где купить подарки для себя и близких
Обновить домашний текстиль, поменять постельное белье или купить уютный плед в подарок — уже сегодня челябинцы могут сделать это с выгодой.
Только с 24 февраля по 4 марта в ДК ЧТЗ проходит большая распродажа домашнего текстиля.
Тюль, органза, вуаль, портьерная ткань, турецкая микро сетка, лен и шторы блэкаут — все это от известных производителей Пятигорска и Турции можно приобрести от 100 рублей за метр.
Домашний текстиль в одном месте и по небывало низкой цене — в ДК ЧТЗ (г. Челябинск, пр.Ленина, 8).
Торопитесь: 4 марта — последний день распродажи.
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ИСТОЧНИК KP.RU