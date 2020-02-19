2020-02-19T17:27:50+03:00
Общество

В Москве обсудили готовность Челябинска к саммитам

Столица Южного Урала примет 22 международных мероприятия
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Новый терминал аэропорта назвали одним из главных проектов к саммитамНовый терминал аэропорта назвали одним из главных проектов к саммитамФото: Андрей АБРАМОВ
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Чиновники Челябинской области отправились в Москву, где отчитались о готовности областного центра к саммитам ШОС и БРИКС. С советником президента РФ Антоном Кобяковым общался вице-губернатор региона Сергей Шаль.

Первые события пройдут уже в мае, поэтому в первую очередь обсуждали, насколько Челябинск готов к международным встречам. Кроме того, среди основных тем были городское благоустройство, обновление гостиниц для принятия иностранных лиц, а также экология в городе.

Всего в Челябинске пройдет 22 международных мероприятия. Среди них, полезное для столицы Южного Урала, учитывая создание общей транспортной сети с Копейском и Сосновским районом, совещание министров транспорта государств-членов ШОС и БРИКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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