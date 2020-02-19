В Москве обсудили готовность Челябинска к саммитам
Чиновники Челябинской области отправились в Москву, где отчитались о готовности областного центра к саммитам ШОС и БРИКС. С советником президента РФ Антоном Кобяковым общался вице-губернатор региона Сергей Шаль.
Первые события пройдут уже в мае, поэтому в первую очередь обсуждали, насколько Челябинск готов к международным встречам. Кроме того, среди основных тем были городское благоустройство, обновление гостиниц для принятия иностранных лиц, а также экология в городе.
Всего в Челябинске пройдет 22 международных мероприятия. Среди них, полезное для столицы Южного Урала, учитывая создание общей транспортной сети с Копейском и Сосновским районом, совещание министров транспорта государств-членов ШОС и БРИКС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU