В Москве обсудили готовность Челябинска к саммитам

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:27:50+03:00

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Чиновники Челябинской области отправились в Москву, где отчитались о готовности областного центра к саммитам ШОС и БРИКС. С советником президента РФ Антоном Кобяковым общался вице-губернатор региона Сергей Шаль.

Первые события пройдут уже в мае, поэтому в первую очередь обсуждали, насколько Челябинск готов к международным встречам. Кроме того, среди основных тем были городское благоустройство, обновление гостиниц для принятия иностранных лиц, а также экология в городе.

Всего в Челябинске пройдет 22 международных мероприятия. Среди них, полезное для столицы Южного Урала, учитывая создание общей транспортной сети с Копейском и Сосновским районом, совещание министров транспорта государств-членов ШОС и БРИКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU