Жемчужину Южного Урала озеро Тургояк запретили застраивать

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:13:45+03:00

На берегу водоема теперь нельзя возводить любые строения

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В четверг, 20 февраля, правительство Челябинской области заявило, что готово ввести запрет на застройку берегов памятника природы озера Тургояк. Уникальный водоем находится в окрестностях Миасса.

Такое решение продиктовано заботой о самом озере, вода которого по своему качеству сопоставима с водой Байкала, а также заботой о населяющей водоем рыбе.

Правительство предлагает ввести запрет на выделение земельных и лесных участков под объекты капитального строительства, а также под более легкие виды строений и сооружений. Правда, уже существующие постройки можно будет реконструировать при условии подключения к централизованной канализации.

Помимо этого, власти собираются запретить фейерверки на берегу водоема.

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ИСТОЧНИК KP.RU