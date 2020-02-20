Камерный театр Челябинска украсят граффити от Тимура Бразила

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:06:53+03:00

А сам художник даст мастер-класс всем желающим

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Известный художник Тимур Бразил украсит граффити внутренний дворник Камерного театра в Челябинске. А в ближайшее воскресенье, 23 февраля, в фойе театра Тимур Бразил презентует свои проекты широкой публике, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

— Мы продолжаем развивать тему благоустройства городской среды и дадим Тимуру на откуп наш внутренний дворик, который он превратит в театральный, — рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Посетители увидят 15 новых граффити, а также около сотни фотографий проектов, которые были реализованы Тимуром в разных городах России и мира. В программе мероприятия также мастер-класс от Тимура Бразила, аукцион работ (деньги пойдут на благотворительный проект «Краски добра»), танцевальный хип-хоп баттл, фуршет и розыгрыш билетов в Камерный театр.

Все начнется в 13.00.

СПРАВКА КП

Тимур Бразил (Абдуллаев) — граффити-мастер из Челябинска, профессиональный художник-оформитель. С 5 до 14 лет жил в Бразилии, где увлекся уличной живописью. Сейчас у него своя команда единомышленников и своя фирма. Также Тимур активно занимается благотворительностью — бесплатно украшает профессиональными граффити стены домов, больниц, детских садов.

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