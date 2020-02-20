«Топором по голове»: двум жителям Челябинской области грозит колония за избиение собаки

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:33:46+03:00

Над собакой издевались на глазах у прохожих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Два жителя Аши предстанут перед судом за жестокое обращение с животным. В октябре 2019 они избили собаку соседки.

— Все происходило в общественном месте, на глазах прохожих. Горе-товарищи привязали собаку к дереву и нанесли ей удары обухом топора по голове. Оба мужчины были пьяны и действовали из хулиганских побуждений, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Так как свидетелями избиения стали несколько человек, дело легко дошло до суда — избежать наказания извергам не удастся. Каждому хулигану грозит реальный срок заключения — от 3 до 5 лет.

Собака выжила. Сильно ли пострадало ее здоровье, в прокуратуре не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU