«Топором по голове»: двум жителям Челябинской области грозит колония за избиение собаки
Два жителя Аши предстанут перед судом за жестокое обращение с животным. В октябре 2019 они избили собаку соседки.
— Все происходило в общественном месте, на глазах прохожих. Горе-товарищи привязали собаку к дереву и нанесли ей удары обухом топора по голове. Оба мужчины были пьяны и действовали из хулиганских побуждений, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Так как свидетелями избиения стали несколько человек, дело легко дошло до суда — избежать наказания извергам не удастся. Каждому хулигану грозит реальный срок заключения — от 3 до 5 лет.
Собака выжила. Сильно ли пострадало ее здоровье, в прокуратуре не сообщают.
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ИСТОЧНИК KP.RU