2020-02-20T14:02:04+03:00
Общество

Google включил «Уральское Бали» в топ самых живописных мест России

Карьер в Челябинской области привлекает туристов лазурной водой и белоснежными пляжами
Валентина ВАГАНОВА
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Место невероятно красивое и пользуется большим спросом у туристов. Фото: Лариса ЩепетоваМесто невероятно красивое и пользуется большим спросом у туристов. Фото: Лариса Щепетова
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Каолиновый карьер под Кыштымом попал в ТОП-15 живописных мест России по версии сервиса «Google Карты». Живописное место, известное как «Уральское Бали», заняло 12 позицию в подборке. Об этом сообщает издание Hornews.com.

— Лазурная вода и белоснежный пляж среди уральских лесов в Челябинской области — это не фотошоп. Купаться здесь не советуют, так как в воде очень высокая концентрация минеральных веществ. Но благодаря этому вода сохраняет яркий цвет в любое время года, даже под слоем льда, — пишут о карьере специалисты сервиса.

Несмотря на то, что вода в карьере прозрачная и чистая, купаться здесь запрещено. Фото: Лариса Щепетова

Несмотря на то, что вода в карьере прозрачная и чистая, купаться здесь запрещено. Фото: Лариса Щепетова

В подборку завораживающих мест вошли малоизвестные достопримечательности страны. Например, «Белая Башня» в Екатеринбурге, Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже и полуостров Рыбачий в Мурманской области.

СПРАВКА КП

Каолиновый карьер был вырыт в 1945 году для добычи каолина — особого вида белой глины. Вещество используют для получения фарфора, керамики и фаянсовых изделий.

Поначалу предприятие, занимавшееся разработкой месторождения, регулярно откачивало воду из карьера. Но в 2011 году вандалы срезали провода, к которым подключался насос, и откачка прекратилась — карьер затопило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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