Пенсионерка из Челябинска получила прибавку к пенсии в один рубль и отправила ее в Кремль

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:31:13+03:00

В аналогичной ситуации после январского повышения пенсий оказались многие пожилые люди по всей России

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Елена Карпеня 33 года проработала в школе, преподавала английский язык. Сейчас челябинка уже на пенсии, а с 1 января ей добавили один рубль к ежемесячной выплате.

— Я учитель, у меня и так маленькая пенсия, самая низкая. Я получила 1 рубль и 10 копеек, это просто оскорбительно! — признается Елена.

Чтобы выразить свое возмущение, женщина пошла на почту и отправила перевод в Кремль. При этом за почтовые услуги женщине пришлось заплатить еще 80 рублей.

КП-Челябинск уже писала, что этот случай не единичный. В аналогичной ситуации после январского повышения пенсий оказались тысячи пенсионеров.

Как рассказали КП-Челябинск в Пенсионном фонде, если пенсия человека ниже прожиточного минимума, разницу компенсирует государство. Если пенсию индексируют, то размер федеральной доплаты становится меньше. Поэтому итоговая прибавка к пенсии действительно может составить 1,1 рубля.

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Что говорят чиновники на это (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU