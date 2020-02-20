В центре Челябинска столкнулись две маршрутки с пассажирами
У дома № 61 на проспекте Ленина в центре Челябинска, прямо напротив памятника Орленку, столкнулись две маршрутки с пассажирами. В аварию угодили машины, спешившие по маршрутам № 54 и № 86.
— Другие участники дорожного движения в аварии не задействованы. Столкнулись только два автобуса. Других подробностей пока нет, — сообщили КП-Челябинск в отделе пропаганды городской ГИБДД.
Судя по кадрам, удар был не очень сильным: одна машина въехала во вторую, идущую впереди. Пострадавших при ДТП нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU