2020-02-20T15:38:56+03:00
Общество

Алексей Текслер выступил за фестиваль граффити в Челябинске

Регион активно опережает конкурентов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Алексей Текслер, vk.comФото: Алексей Текслер, vk.com
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«Города должны выглядеть ярче». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил за проведение фестиваля больших граффити «Культурный код» на Южном Урале. Глава региона и ранее поддерживал развитие уличного искусства, в частности во время скандала с рисунком «Девушка встречает гостей» на доме по улице Труда.

— Рисунок закрасили, это вызвало волну негодования в СМИ и соцсетях. Я тогда высказал свою позицию: наши города должны выглядеть ярче. Тем более, есть хорошие примеры. Так, Сатка гордится международным фестивалем Satka Street Art Fest, — написал губернатор в своих социальных сетях.

Уже сейчас Челябинская область вырвалась в голосовании вперед. На момент написания материала, Южный Урал находится на вершине рейтинга, опережая своего близлежащего конкурента, Ленинградскую область, на 6 процентов, однако все еще может измениться. Для проведения фестиваля региону необходимо остаться в тройке лидеров до конца голосования 4 марта.

Хотите, чтобы наш регион украшали красивые граффити? Тогда обязательно голосуйте и отправляйте ссылку своим знакомым и друзьям.

Это тот случай, когда все зависит только от нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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