В Челябинской области помогут предпенсионерам и самозанятым

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:37:12+03:00

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В Челябинской области помогут с работой предпенсионерам, молодежи и самозанятым. Об этом сообщает издание «Полит74» с ссылкой на поручения губернатора Алексея Текслера.

Несмотря на слова главы управления по труду и занятости Челябинской области Владислава Смирнова об увеличении уровня занятости и снижении количество увольнений, в некоторых частях региона все еще высокая безработица, в частности Брединском и Нязепетровском районах и Верхнем Уфалее.

— Динамика положительная. Но если сравнить с другими регионами УрФО, да и по стране в целом, то показатели у нас хуже. Есть чем заниматься, особое внимание нужно обратить на молодежь, самозанятых и предпенсинеров. Мне не нравится, что мы тащимся в хвосте, — цитирует издание губернатора Алексея Текслера.

В качестве мер поддержки, глава региона предложил разрабатывать программы обучения и переквалификации.

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ИСТОЧНИК KP.RU