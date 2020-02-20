Мэр Челябинска получила предписание от прокуратуры
Представители прокуратуры Челябинска вынесли предписание главе города Наталье Котовой из-за ржавой воды в домах. Коммунальные проблемы в столице Южного Урала продолжаются уже два месяца.
— Поскольку решение вопросов организации надлежащего водоснабжения возложено на органы местного самоуправления, главе Челябинска прокурором города внесено представление об устранении нарушений закона. Оно находится на рассмотрении, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, представления от прокуратуры получили и руководители управляющих компаний. Несмотря на все дополнительные профилактические работы, ржавая вода продолжает поступать в дома челябинцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU