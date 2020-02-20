Мэр Челябинска получила предписание от прокуратуры

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:54:57+03:00

Проблема ржавой воды в Челябинске тянется еще с конца 2019 года. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com

Эпопея с ржавой водой в домах продолжается

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Представители прокуратуры Челябинска вынесли предписание главе города Наталье Котовой из-за ржавой воды в домах. Коммунальные проблемы в столице Южного Урала продолжаются уже два месяца.

— Поскольку решение вопросов организации надлежащего водоснабжения возложено на органы местного самоуправления, главе Челябинска прокурором города внесено представление об устранении нарушений закона. Оно находится на рассмотрении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, представления от прокуратуры получили и руководители управляющих компаний. Несмотря на все дополнительные профилактические работы, ржавая вода продолжает поступать в дома челябинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU