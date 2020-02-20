Закон об омбудсмене Челябинской области могут изменить

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:28:57+03:00

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Сразу после официальной отставки скандального уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова депутаты Заксобрания Челябинской области рассмотрят изменения в список требований к омбудсмену.

С таким заявлением выступил член ЗСО от ЛДПР Сергей Буяков. По мнению чиновника, именно семейный скандал с экс-омбудсмена помог выявить некторые правовые пробелы. Среди поправок: наличие опыта в управленческой деятельности и консультации по кандидатам с общественной палатой.

— Также соискателей должно быть несколько, помимо губернатора свои кандидатуры могут предлагать депутаты и председатель Законодательного собрания, — сообщил депутат в своем фейсбуке.

Претензии Буякова могут быть связаны с тем, что к кандидатуре Антона Шарпилова еще при назначении было много вопросов из-за отсутствия опыта работы.Официально отставку омбудсмена рассмотрят на заседании законодательного собрания 27 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU