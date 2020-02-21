Родители школьников Челябинской области требуют бесплатное молоко на вынос
В Челябинской области заработала федеральная программа «Школьное молоко». Идея — бесплатно поить детей с 1 по 4 класс полезным напитком. Его выдают в удобной индивидуальной упаковке — коробочке с трубочкой. Первое молоко уже получили школьники Озерска и Коркино. И тут же соцсети запестрели жалобами:
— Молоко выдают прямо из холодильника. Оно ледяное! У дочки сразу же заболело горло.
— Ребенок хотел выпить молоко попозже, но учитель запретил выносить его из столовой. Что за бред?
Таких комментариев десятки. Родители возмущены и требуют отдавать детям молоко с собой — хотя бы для того, чтобы оно согрелось. Но, оказывается, это запрещено.
Как объяснили ситуацию в Министерстве образования Челябинской области, читайте ЗДЕСЬ.
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ИСТОЧНИК KP.RU