2020-02-21T05:36:32+03:00
Общество

Родители школьников Челябинской области требуют бесплатное молоко на вынос

Почему детям не разрешают забирать напиток в коробочках домой
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинской области начали выдавать школьникам бесплатное молоко.В Челябинской области начали выдавать школьникам бесплатное молоко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинской области заработала федеральная программа «Школьное молоко». Идея — бесплатно поить детей с 1 по 4 класс полезным напитком. Его выдают в удобной индивидуальной упаковке — коробочке с трубочкой. Первое молоко уже получили школьники Озерска и Коркино. И тут же соцсети запестрели жалобами:

— Молоко выдают прямо из холодильника. Оно ледяное! У дочки сразу же заболело горло.

— Ребенок хотел выпить молоко попозже, но учитель запретил выносить его из столовой. Что за бред?

Таких комментариев десятки. Родители возмущены и требуют отдавать детям молоко с собой — хотя бы для того, чтобы оно согрелось. Но, оказывается, это запрещено.

Как объяснили ситуацию в Министерстве образования Челябинской области, читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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