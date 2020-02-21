Родители школьников Челябинской области требуют бесплатное молоко на вынос

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:36:32+03:00

Почему детям не разрешают забирать напиток в коробочках домой

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области заработала федеральная программа «Школьное молоко». Идея — бесплатно поить детей с 1 по 4 класс полезным напитком. Его выдают в удобной индивидуальной упаковке — коробочке с трубочкой. Первое молоко уже получили школьники Озерска и Коркино. И тут же соцсети запестрели жалобами:

— Молоко выдают прямо из холодильника. Оно ледяное! У дочки сразу же заболело горло.

— Ребенок хотел выпить молоко попозже, но учитель запретил выносить его из столовой. Что за бред?

Таких комментариев десятки. Родители возмущены и требуют отдавать детям молоко с собой — хотя бы для того, чтобы оно согрелось. Но, оказывается, это запрещено.

Как объяснили ситуацию в Министерстве образования Челябинской области, читайте ЗДЕСЬ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU