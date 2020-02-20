Вещевой рынок у цирка Челябинска скоро преобразится

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:13:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящая реновация: рынок «Восточный город» напротив челябинского цирка кардинально преобразят местные предприниматели. На смену уличным лавкам придет современное торгово-развлекательное пространство с нотками модных лондонских мест.

Первыми изменениями поделился в своем фейсбуке Денис Ни, директор компании Yellowstone development, которая и разработала проект реновации площадки. На месте вещевого рынка появится челябинский аналог лондонского Box Park. В уже существующем здании появится разноуровневый лабиринт из морских контейнеров, первые из которых уже завезли на площадку. Всего их будет более 200, а среди арендаторов — кофейни, бары и рестораны.

Box Park в Лондоне сделал подобный формат пространств популярным по всему миру. Фото: tripadvisor.com

В планах компании: создание центральной сцены для выступлений, благоустройство территории, проведение межсезонных фестивалей, а также огромная композиция стрит-арта, которая украсит фасад здания. Также есть идеи по канатной дороге, которая свяжет новое общественное пространство с Кировкой, однако реализацию этого проекта начнут только после оформления новой площадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU