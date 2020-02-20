2020-02-20T18:13:01+03:00
Общество

Вещевой рынок у цирка Челябинска скоро преобразится

Большинство изменений будут внутри
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
К лету здесь появится более 80 таких контейнеров. Фото: Yellowstone development. facebook.comК лету здесь появится более 80 таких контейнеров. Фото: Yellowstone development. facebook.com
Изменить размер текста:

Настоящая реновация: рынок «Восточный город» напротив челябинского цирка кардинально преобразят местные предприниматели. На смену уличным лавкам придет современное торгово-развлекательное пространство с нотками модных лондонских мест.

Первыми изменениями поделился в своем фейсбуке Денис Ни, директор компании Yellowstone development, которая и разработала проект реновации площадки. На месте вещевого рынка появится челябинский аналог лондонского Box Park. В уже существующем здании появится разноуровневый лабиринт из морских контейнеров, первые из которых уже завезли на площадку. Всего их будет более 200, а среди арендаторов — кофейни, бары и рестораны.

Box Park в Лондоне сделал подобный формат пространств популярным по всему миру. Фото: tripadvisor.com

Box Park в Лондоне сделал подобный формат пространств популярным по всему миру. Фото: tripadvisor.com

В планах компании: создание центральной сцены для выступлений, благоустройство территории, проведение межсезонных фестивалей, а также огромная композиция стрит-арта, которая украсит фасад здания. Также есть идеи по канатной дороге, которая свяжет новое общественное пространство с Кировкой, однако реализацию этого проекта начнут только после оформления новой площадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Настоящие руины: в жилом доме Златоуста обрушился потолок
ВТБ Private Banking запустил серию вебинаров для клиентов
Вещевой рынок у цирка Челябинска скоро преобразится
Закон об омбудсмене Челябинской области могут изменить
Мэр Челябинска получила предписание от прокуратуры
В Челябинской области помогут предпенсионерам и самозанятым
В Кремле отреагировали на смехотворную прибавку для челябинской пенсионерки
Алексей Текслер выступил за фестиваль граффити в Челябинске
ВТБ обеспечил переводы на 30 миллиардов рублей в рамках Системы быстрых платежей
В центре Челябинска столкнулись две маршрутки с пассажирами
Пенсионерка из Челябинска получила прибавку к пенсии в один рубль и отправила ее в Кремль
Google включил «Уральское Бали» в топ самых живописных мест России
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
«Топором по голове»: двум жителям Челябинской области грозит колония за избиение собаки
Камерный театр Челябинска украсят граффити от Тимура Бразила
Жемчужину Южного Урала озеро Тургояк запретили застраивать
Граница Челябинской области и Казахстана снова открыта
Стало известно, что в Челябинске стало с кошкой Дорожкой, перемолотой в ДТП
Прямые авиарейсы до Уфы и Калининграда хотят пустить из Челябинска
Два человека получили термические ожоги лица и рук при взрыве газа в лаборатории в Челябинске
Челябинцев приглашают отметить День зимних видов спорта на льду «Уральской молнии»
Жители Челябинской области стали больше откладывать на мечту и на черный день
ЧМК запустил земснаряд для очистки пруда
Принимать на работу сельских учителей в Челябинской области будут по конкурсу и выдавать миллион
Челябинск вырвался в тройку лидеров городов, где планируют провести фестиваль больших граффити
Ради нового облика гостевых маршрутов Челябинск принесет в жертву 1,5 тысячи деревьев
Администрация Челябинска приняла у минобороны коммунальные сети поселка Шагол
Жители Челябинска рассказали, кого считают врагами