2020-02-21T05:35:31+03:00
Общество

23 февраля в Челябинске мужчинам предлагают взлететь в небо и спуститься под землю

В моде — необычные подарки
Ирина КАРЕЛИНА
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23 февраля в Челябинске мужчинам предлагают взлететь в небо и спуститься под землю. Фото: Ирина Фадюшина и @tu154chel23 февраля в Челябинске мужчинам предлагают взлететь в небо и спуститься под землю. Фото: Ирина Фадюшина и @tu154chel
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Вручать пену для бритья и даже дорогие часы — это прошлый век. Сегодня модно дарить не вещи, а эмоции. Или, как сейчас говорят, — экспириенс, то есть новый опыт. Чем экзотичнее, тем круче. Корреспонденты «Комсомолки» нашли несколько оригинальных вариантов подарка на 23 февраля. И с удивлением обнаружили, что этот самый модный экспириенс не так уж и дорого стоит — от 100 рублей.

За эти деньги челябинские мужчины могут спуститься под землю. На выбор экскурсии в шахту и настоящее бомбоубежище.

А вот подняться в виртуальное небо стоит значительно дороже. Мастер-класс управления настоящим боингом от настоящего пилота — 5 тыс. руб. Но есть и другие, не менее интересные варианты подешевле. Читайте подробности в материале «23 Февраля в Челябинске: что подарить, куда сходить в День защитника Отечества».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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