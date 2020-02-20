Коронавируса нет: в Миассе закрыли карантинный центр
Миасс выдыхает: у граждан КНР, которых разместили в карантинный центр по коронавирусу, не найдены симптомы заболевания. Все 15 пациентов выписаны.
В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что больше больных с подозрением на коронавирус не будут размещать в центре. Сейчас в инфекционном отделении проводят дизинфекцию, сотрудники вернутся к обычной работе уже утром 21 февраля.
Кроме того в минздраве рассказали о других карантинных центрах. Так, в ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» остаются находятся 44 человека. Все ежедневно проходят врачебный осмотр, однако симптомов коронавируса не найдено ни у одного их больных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU