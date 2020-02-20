Коронавируса нет: в Миассе закрыли карантинный центр

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Миасс выдыхает: у граждан КНР, которых разместили в карантинный центр по коронавирусу, не найдены симптомы заболевания. Все 15 пациентов выписаны.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что больше больных с подозрением на коронавирус не будут размещать в центре. Сейчас в инфекционном отделении проводят дизинфекцию, сотрудники вернутся к обычной работе уже утром 21 февраля.

Кроме того в минздраве рассказали о других карантинных центрах. Так, в ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» остаются находятся 44 человека. Все ежедневно проходят врачебный осмотр, однако симптомов коронавируса не найдено ни у одного их больных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU