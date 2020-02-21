«Замечательный сосед»: мужчина занял денег у жителей всего подъезда и съехал

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:29:16+03:00

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Жительница Челябинска Ирина рассказала в соцсети историю, которая случилась с ее бабушкой. У нее был сосед, который подружился со всеми в подъезде. И однажды пришел просить денег взаймы. Мол, сыну на лечение надо, а с работой плохо, денег на лекарства не хватает. Пенсионерка дала ему 15 тысяч рублей. Через несколько дней сосед уехал из города, и больше его не видели.

— Пообщавшись с соседями, выяснили, что он по всем этажам прошелся и у всех выманил деньги таким обманным путем. Сын у него ничем не болеет на самом деле. Звоним ему — он начинает угрожать, — рассказала Ирина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список».

Ирина обратилась в полицию, но там сказали, что нет состава преступления. Ведь люди добровольно давали этому мужчине деньги.

С ним знакомы и судебные приставы, так как его долг по ипотеке, которую он не платит, — почти 4,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU