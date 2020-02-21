«Замечательный сосед»: мужчина занял денег у жителей всего подъезда и съехал
Жительница Челябинска Ирина рассказала в соцсети историю, которая случилась с ее бабушкой. У нее был сосед, который подружился со всеми в подъезде. И однажды пришел просить денег взаймы. Мол, сыну на лечение надо, а с работой плохо, денег на лекарства не хватает. Пенсионерка дала ему 15 тысяч рублей. Через несколько дней сосед уехал из города, и больше его не видели.
— Пообщавшись с соседями, выяснили, что он по всем этажам прошелся и у всех выманил деньги таким обманным путем. Сын у него ничем не болеет на самом деле. Звоним ему — он начинает угрожать, — рассказала Ирина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список».
Ирина обратилась в полицию, но там сказали, что нет состава преступления. Ведь люди добровольно давали этому мужчине деньги.
С ним знакомы и судебные приставы, так как его долг по ипотеке, которую он не платит, — почти 4,5 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU