2020-02-21T06:29:16+03:00
Общество

«Замечательный сосед»: мужчина занял денег у жителей всего подъезда и съехал

Он давил на жалость рассказами о больном сыне
Ирина КАРЕЛИНА
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Соседи добровольно отдавали мужчине деньги и теперь сложно вернуть их обратно.Соседи добровольно отдавали мужчине деньги и теперь сложно вернуть их обратно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Челябинска Ирина рассказала в соцсети историю, которая случилась с ее бабушкой. У нее был сосед, который подружился со всеми в подъезде. И однажды пришел просить денег взаймы. Мол, сыну на лечение надо, а с работой плохо, денег на лекарства не хватает. Пенсионерка дала ему 15 тысяч рублей. Через несколько дней сосед уехал из города, и больше его не видели.

— Пообщавшись с соседями, выяснили, что он по всем этажам прошелся и у всех выманил деньги таким обманным путем. Сын у него ничем не болеет на самом деле. Звоним ему — он начинает угрожать, — рассказала Ирина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список».

Ирина обратилась в полицию, но там сказали, что нет состава преступления. Ведь люди добровольно давали этому мужчине деньги.

С ним знакомы и судебные приставы, так как его долг по ипотеке, которую он не платит, — почти 4,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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