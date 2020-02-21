2020-02-21T06:35:21+03:00
Происшествия

Звериные страсти: в Челябинске ревнивый работник приюта убил друга зоозащитницы

39-летнего мужчину он изрезал ножом на глазах молодой женщины
Ольга АНТОНОВА
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Елена Долганова и обвиняемый в убийстве Юрий Якунин. Фото: соцсети.Елена Долганова и обвиняемый в убийстве Юрий Якунин. Фото: соцсети.
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Страница в соцсетях 32-летней челябинки Елены Долгановой — объявления об устройстве в добрые руки щенков и котят. Елена — волонтер зооприюта. Неожиданно женщина оказалась в эпицентре роковых страстей с трагичным финалом.

«Жестокий кровожадный убийца! Маньяк! На моих глазах изрезал человека», — написала Елена ВКонтакте.

Резкие слова — о коллеге по работе, 27-летнем Юрии Якунине. 20 февраля СУ СК России по Челябинской области ему предъявлены обвинения в убийстве. Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 17 февраля «у обвиняемого на почве ревности возник преступный умысел направленный на убийство 39-летнего мужчины. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее восьми ножевых ранений, а после скрылся».

Якунин время назад пытался ухаживать за Еленой, но получил отказ. Но жизни он ей не давал: портил ее машину, пытался вскрыть квартиру. Долганова обращалась в полицию, но ей ответили: состава преступления нет. Когда узнал, что Елена встречается с Денисом, кричал ей по телефону: «Ты — моя вещь!».

Друга Елены Якунин убил у ее подъезда. Явившись к ее дому пьяным, он начал кричать и буянить. Первой вышла Елена. С ее слов, Якунин принялся размахивать перед ее лицом ножом. Увидев Дениса, рассвирипел и кинулся на него.

Денис умер в реанимации. Якунина арестовали на следующий день. Он в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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