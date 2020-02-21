Тапки-рыбы продала на аукционе жительница Челябинской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:51:17+03:00

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Жительница Чебаркуля Анфиса Айдубаева выложила в соцсети фото необычных тапочек 45-го размера в виде рыб и устроила аукцион. Начальная цена — 1 рубль, шаг — 10 рублей. Покупатели мелочиться не стали. Одна девушка захотела приобрести их за 500 рублей. А другая перебила, назвав цену в 600 рублей, и стала обладательницей лота.

Тапки — б/у. Но в Интернете новые такие стоят 1290 рублей. Вот что пишет про этот товар магазин: «Оригинальные и удобные шлепки, в которых можно ходить по дому или прогуливаться по пляжу. Модель достоверно имитирует настоящих рыбешек. Шлепки «Рыба» унисекс: подходят и мужчинам, и прекрасным дамам. Отличный подарок тем, кто любит рыбалку и не только».

Тапки-рыбы рассмешили пользователей соцсети, и их фото разлетелось по разным пабликам.

Фото: vk.com/chebatorg

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ИСТОЧНИК KP.RU