В Челябинской области хозяйка просит вернуть кота, но ей отказывают
На фото в объявлении группы «Нужна помощь! Златоуст» социальной сети ВКонткте — очаровательный, будто мультяшный, кот. Зеленые глаза, пушистая черно-белая шерсть.
Под фото размещена просьба-мольба: «В январе в магазине у дома хозяйка кота за покупками, а переноску с животным оставила. Переноску украли. Кота зовут Цезарь. Может, кто приютил и взял из жалости, подумав, что его бросили. Или кто видел во дворах, на улице. Пожалуйста, сообщите».
Под постом — гневный отклик-отповедь:
— Пусть женщина о себе сначала позаботиться. Кот жил в переноске. У хозяйки нет жилья своего, выпивает. Кот страдает. Его забрали люди из жалости и найдут ему достойного хозяина. В магазине он его оставляла, когда уходила не за покупками, а попрошайничать. В тесном пространстве кот, не двигаясь, сидел часами.
Внимательные подписчики группы заметили, что кот на фото страдальцем не выглядит. И тут же прилетело объяснение: «Фото сделано в те времена, когда хозяйка еще не бродяжничала и не пила. Кот в безопасности».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU