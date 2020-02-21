В Челябинской области хозяйка просит вернуть кота, но ей отказывают

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:57:58+03:00

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На фото в объявлении группы «Нужна помощь! Златоуст» социальной сети ВКонткте — очаровательный, будто мультяшный, кот. Зеленые глаза, пушистая черно-белая шерсть.

Под фото размещена просьба-мольба: «В январе в магазине у дома хозяйка кота за покупками, а переноску с животным оставила. Переноску украли. Кота зовут Цезарь. Может, кто приютил и взял из жалости, подумав, что его бросили. Или кто видел во дворах, на улице. Пожалуйста, сообщите».

Под постом — гневный отклик-отповедь:

— Пусть женщина о себе сначала позаботиться. Кот жил в переноске. У хозяйки нет жилья своего, выпивает. Кот страдает. Его забрали люди из жалости и найдут ему достойного хозяина. В магазине он его оставляла, когда уходила не за покупками, а попрошайничать. В тесном пространстве кот, не двигаясь, сидел часами.

Внимательные подписчики группы заметили, что кот на фото страдальцем не выглядит. И тут же прилетело объяснение: «Фото сделано в те времена, когда хозяйка еще не бродяжничала и не пила. Кот в безопасности».

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ИСТОЧНИК KP.RU