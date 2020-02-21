Антимонопольная служба раскрыла сговор стоматологов в Челябинске

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:42:45+03:00

С пациентов, которые приходили лечиться бесплатно, тянули деньги

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23 челябинские больницы сговорились навязывать пациентам платные обезболивающие для лечения зубов по полису ОМС. Об этом заявили в антимонопольной службе.

Клиники договорились ставить «Лидокаин» бесплатно, а остальные препараты — «Артикаин», «Артикаин+Эпинефрин» или «Мепивакаин» за отдельную плату от 110 до 400 рублей.

— В соответствии с пояснениями ТФОМС, в сфере ОМС не предусмотрено предоставление медицинской помощи застрахованным на условиях софинансирования, в том числе в форме оплаты гражданами отдельных медицинских услуг или лекарственных препаратов, включенных в стандарты оказания медицинской помощи, — рассказала пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

Такое соглашения противоречат закону «О защите конкуренции». Ведомство выдало клиникам предписания об устранении нарушения. В отношении каждой из них будет возбуждено административное дело.

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Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

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Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU