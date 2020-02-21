2020-02-21T08:08:58+03:00
Общество

В Челябинске назначили нового председателя районного суда

Горожане оставляли отрицательные отзывы о ее работе
Ирина Фадюшина
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Фото: yandex.ru/maps, судьироссии.рфФото: yandex.ru/maps, судьироссии.рф
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В Ленинском районном суде новый председатель — Ирина Пономаренко. В этой должности она будет работать шесть лет. Соответствующий указ был подписан накануне.

На сайте суда она пока представлена в статусе исполняющей обязанности. 38-летняя Ирина Пономаренко — коренная челябинка, окончила ЧелГУ по специальности «юриспруденция». Начинала работать в Коркино. С 2016 года работает в Ленинском райсуде.

На сайте «Судьи России» есть четыре отзыва о работе Ирины Пономаренко, но, к сожалению, все они отрицательные. В 2018 и 2019 годах челябинцы жаловались на ее работу.

Также указом президента России назначены судьи Челябинского областного суда: Елена Горшенина, Анна Магденко, Лилия Мокроусова, Алексей Сухой и Евгений Сырейщиков. Судьей Сосновского райсуда стала Анна Дуплякина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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