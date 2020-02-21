Жители сурового Челябинска считают карьеру военного привлекательной
Накануне 23 февраля социологи службы исследований hh.ru выясняли, как относятся к карьере военнослужащего служившие челябинцы. Выяснилось, 58% жителей большого города после срочной службы в рядах Вооруженных сил задумывались о продолжении карьеры в армии.
Среди опрошенных соискателей в армии служили 52%. Еще 47% не знают, что такое армейская лямка. Один процент опрошенных собираются на срочную службу.
— Среди представителей рабочих профессий (синих воротничков) доля служивших составила 60%. Среди белых воротничков — 48%. Служивые работают в сферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
61% челябинских мужчин после армии задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, но не сделали этого.
10% продолжили службу, а затем ушли на «гражданку»: в топ-менеджмент и сферу безопасности.
Еще 10% служат в армии до сих пор.
Что привлекает в карьере военного?
— 70% респондентов отметили ранний выход на пенсию;
— 67% — льготы;
— 62% — стабильная работа.
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ИСТОЧНИК KP.RU