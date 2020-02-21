Для жителей Челябинска авиабилеты в 11 городов станут дешевле

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:01:10+03:00

Из Челябинска в 11 городов России можно улететь по субсидированным билетам. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Полетели! Три источника — федеральный бюджет, бюджет Челябинской области и бюджеты нескольких городов будут субсидировать в 2020 году стоимость билетов для жителей Южного Урала.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, в регионе работает госпрограмма по транспортной доступности.

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых авиамаршрутов-2020 год из Челябинска:

Челябинск — Казань;

Челябинск — Красноярск;

Челябинск — Ростов-на-Дону;

Челябинск — Самара;

Челябинск — Краснодар;

Челябинск — Волгоград;

Челябинск — Сургут;

Челябинск — Минеральные Воды;

Челябинск — Омск;

Челябинск — Нижний Новгород;

Магнитогорск — Новосибирск.

В этом году в бюджете нашей области на субсидирование маршрутов заложено 250 млн руб.

Напомним, миндортранс региона прорабатывает вопрос установления авиасообщения с Уфой и Калининградом.

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ИСТОЧНИК KP.RU