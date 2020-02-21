Для жителей Челябинска авиабилеты в 11 городов станут дешевле
Полетели! Три источника — федеральный бюджет, бюджет Челябинской области и бюджеты нескольких городов будут субсидировать в 2020 году стоимость билетов для жителей Южного Урала.
По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, в регионе работает госпрограмма по транспортной доступности.
Приказом Федерального агентства воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых авиамаршрутов-2020 год из Челябинска:
Челябинск — Казань;
Челябинск — Красноярск;
Челябинск — Ростов-на-Дону;
Челябинск — Самара;
Челябинск — Краснодар;
Челябинск — Волгоград;
Челябинск — Сургут;
Челябинск — Минеральные Воды;
Челябинск — Омск;
Челябинск — Нижний Новгород;
Магнитогорск — Новосибирск.
В этом году в бюджете нашей области на субсидирование маршрутов заложено 250 млн руб.
Напомним, миндортранс региона прорабатывает вопрос установления авиасообщения с Уфой и Калининградом.
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ИСТОЧНИК KP.RU