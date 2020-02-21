2020-02-21T09:01:10+03:00
Общество

Для жителей Челябинска авиабилеты в 11 городов станут дешевле

Изучаем карту маршрутов, утвержденную правительством региона
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Из Челябинска в 11 городов России можно улететь по субсидированным билетам.Из Челябинска в 11 городов России можно улететь по субсидированным билетам.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Полетели! Три источника — федеральный бюджет, бюджет Челябинской области и бюджеты нескольких городов будут субсидировать в 2020 году стоимость билетов для жителей Южного Урала.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, в регионе работает госпрограмма по транспортной доступности.

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых авиамаршрутов-2020 год из Челябинска:

Челябинск — Казань;

Челябинск — Красноярск;

Челябинск — Ростов-на-Дону;

Челябинск — Самара;

Челябинск — Краснодар;

Челябинск — Волгоград;

Челябинск — Сургут;

Челябинск — Минеральные Воды;

Челябинск — Омск;

Челябинск — Нижний Новгород;

МагнитогорскНовосибирск.

В этом году в бюджете нашей области на субсидирование маршрутов заложено 250 млн руб.

Напомним, миндортранс региона прорабатывает вопрос установления авиасообщения с Уфой и Калининградом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для жителей Челябинска авиабилеты в 11 городов станут дешевле
Жители сурового Челябинска считают карьеру военного привлекательной
В Челябинске назначили нового председателя районного суда
Антимонопольная служба раскрыла сговор стоматологов в Челябинске
В Челябинской области хозяйка просит вернуть кота, но ей отказывают
Тапки-рыбы продала на аукционе жительница Челябинской области
Звериные страсти: в Челябинске ревнивый работник приюта убил друга зоозащитницы
«Замечательный сосед»: мужчина занял денег у жителей всего подъезда и съехал
«Богиня Заправка не позволяет мне возить за такие деньги»: таксисты Челябинской области просят клиентов отменять дешевые заказы
Родители школьников Челябинской области требуют бесплатное молоко на вынос
23 февраля в Челябинске мужчинам предлагают взлететь в небо и спуститься под землю
Коронавируса нет: в Миассе закрыли карантинный центр
Настоящие руины: в жилом доме Златоуста обрушился потолок
ВТБ Private Banking запустил серию вебинаров для клиентов
Вещевой рынок у цирка Челябинска скоро преобразится
Закон об омбудсмене Челябинской области могут изменить
Мэр Челябинска получила предписание от прокуратуры
В Челябинской области помогут предпенсионерам и самозанятым
В Кремле отреагировали на смехотворную прибавку для челябинской пенсионерки
Алексей Текслер выступил за фестиваль граффити в Челябинске