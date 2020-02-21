В Магнитогорске угонщик автомобиля попался, застряв в сугробе
Иногда сугроб вдоль обочины может стать подмогой полицейским. Например, в Магнитогорске снежный завал блокировал угонщика автомобиля.
Полицейским города металлургов поступило сообщение о том, что у одного из домов по ул. Комсомольской в сугробе на обочине застряла отечественная легковушка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД выяснили, что 20-летний парень за рулем ВАЗ-2112 не является его собственником. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что он признался в угоне: покататься хотел, да въехал в сугроб.
Угонщик нигде не работает, не учится, раньше уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Максимальная части статьи, по которой возбуждено уголовное дело, — лишение свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый помещен под подписку о невыезде. Автомобиль будет возвращен владельцу.
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