В Челябинске 23 февраля мужчин в музей пустят почти бесплатно

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:39:26+03:00

В Зале им. Александрова выставка образцов американского пин-апа. Фото: chelmusart.ru

Выставку «Девушка с обложки» и другие горожане посетят всего за рубль

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В воскресенье, 23 февраля, Челябинский областной музей искусств приглашает на выставки мужчин. Для героев праздника билет будет стоить всего рубль. Как сообщает сайт cheltoday.ru, шесть экспозиций они посетят всего за один рубль.

В зале им. Александрова (пл. Революции, 1) открыта выставка «Девушки с обложки».Представлены лучшие образцы американской графики в стиле пин-ап (возраст 18+). В зале открыта выставка «Очарование советской эпохи. Советский пин-ап» (0+).

В Уральском павильоне действует выставка каслинского и кусинского художественного литья из чугуна (0+).

В Картинной галерее (ул. Труда, 92а) открыта выставка «Загадки старых мастеров» (0+). Действует выставка искусства из русского фарфора и фаянса XVIII — начала ХХ веков из фондов музея (0+).

Экспозиция «Спасти и сохранить» (0+) - отчет о плодах трудов реставраторов за десять лет.

23 февраля, в 19.00, в музее пройдет творческий вечер Заслуженного художника РСФСР, скульптора Виталия Зайкова (0+). Ведущим вечера станет внук скульптора Фёдор Бирючев, композитор, пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Музыкант расскажет о судьбе родственника и исполнит авторские произведения.

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