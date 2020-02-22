В Карабаше пройдет масштабное обновление больницы

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:40:18+03:00

В учреждении не было ремонта с 1964 года

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о масштабных изменениях в городской больнице Карабаша. В учреждении будет современный ремонт, а также приток новых молодых специалистов.

Как сообщает издание «Полит74», городскую больницу Карабаша глава региона посетил вместе с представителем президента РФ в округе Николаем Цукановым. Учреждение не обновляли с момента ее открытия в 1964 году. Из-за этого у здания много проблем: протекают кровля, системы отопления и водоснабжения, отваливается плитка. Сейчас же, по словам губернатора, помимо финансовой помощи для ремонта, больнице помогут и с нехваткой новых специалистов.

— Мы разработали программу, которая стимулирует молодых специалистов дополнительно к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Карабаш, безусловно, попадает в эту программу. Мы выделяем дополнительные средства и на приобретение жилья и проговариваем индивидуальные форматы с молодыми медиками, — цитирует издание Алексея Текслера.

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ИСТОЧНИК KP.RU