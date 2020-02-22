Алексей Текслер проверил трассу для ски-кросса в Миассе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает проверять как идут дела в регионе. Так, глава региона вместе с семьей отправился на новую трассу для ски-кросса в Миассе.
Видео тестового заезда Алексей Текслер выложил в своей любимой социальной сети — Instagram. Губернатор также рассказал, что помимо проверки трека к этапу чемпионата мира по ски-кроссу, который пройдет уже 23 февраля, на трассе учится кататься на лыжах его сын Миша.
Для Алексея Текслера очень важна поддержка спорта в Челябинской области. Помимо того, что главу региона нередко можно увидеть на матчах ХК «Трактор», он также помогает в строительстве физкультурно-оздоровительных центров в разных частях региона.
Алексей и Миша Текслер на трассе по ски-кроссу в Миассе.Автор: Алексей Текслер, instagram.com
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ИСТОЧНИК KP.RU