Неделя в Челябинске начнется со снегопадов
24, 25 и 26 февраля синоптики прогнозируют снегопады в Челябинске. Всю неделю на Южном Урале будет пасмурная погода. Однако если в понедельник предсказывают до -12 градусов днем, то в дальнейшем станет немногим теплее. Однако до плюсовых температур не дойдет.
Также южноуральцев предупреждают, что нужно быть осторожнее на дорогах. Колебания температур и снег — плохой дуэт. Жители областного центра и без того последние дни сетуют на гололед на тротуарах.
В мэрии же тем временем рассказали, что несмотря на праздники, дорожники вышли на смену и убирают город. Например, 23 февраля в Челябинске работали более 120 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU