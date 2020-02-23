Неделя в Челябинске начнется со снегопадов

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:33:48+03:00

Метеорологи говорят, что ясной погоды и потепления не стоит ждать в ближайшие дни

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24, 25 и 26 февраля синоптики прогнозируют снегопады в Челябинске. Всю неделю на Южном Урале будет пасмурная погода. Однако если в понедельник предсказывают до -12 градусов днем, то в дальнейшем станет немногим теплее. Однако до плюсовых температур не дойдет.

Также южноуральцев предупреждают, что нужно быть осторожнее на дорогах. Колебания температур и снег — плохой дуэт. Жители областного центра и без того последние дни сетуют на гололед на тротуарах.

В мэрии же тем временем рассказали, что несмотря на праздники, дорожники вышли на смену и убирают город. Например, 23 февраля в Челябинске работали более 120 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU