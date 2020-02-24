2020-02-24T07:41:53+03:00
Общество

«Рядом площадь, парк и храм»: жители Магнитогорска требуют открыть на месте пивнушки ЗАГС

Распивочная и другие магазины заняли одно из самых красивых зданий города
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане считают, что достойны большего. Фото: Вячеслав Борисов.Горожане считают, что достойны большего. Фото: Вячеслав Борисов.
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Бывший кинотеатр имени Горького — одно из самых красивых зданий Магнитогорска. Кинотеатр похож на дворец: с колонами и лепниной под крышей. Правда, сейчас фасад здания портят вывески магазинов. И горожанам это не нравится.

— Не слишком ли много вывесок? Кинотеатр превратили черте во что, так еще и фасад захламляют, — возмущается местный житель в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во Вконтакте.

Его активно поддерживают земляки.

— Хотели же сделать из кинотеатра ЗАГС. Какая красота: рядом площадь, парк, храм. Ни в одном городе такого нет. Только вглядитесь в этот шедевр. Сейчас он выглядит как в деревне. Для металлургов это позорно, — считает Виктор Ильиных.

— Обидно, во что здание превратили. Сейчас таких зданий в городе нет, одна типовая застройка. По индивидуальным проектам практически ничего не строится. Хотя бы сберечь то, что есть. Об этом должны задуматься администрация города, управление архитектуры и предприниматели, — считает Галина Каштанова.

По одним данным, здание принадлежит городу и сдается в аренду. По другим, кинотеатр выкупили бизнесмены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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