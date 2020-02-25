2020-02-25T04:06:02+03:00
Общество

«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет

Это желание она загадывает каждый год
Ирина КАРЕЛИНА
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Ветерану ВОВ Валентине Свиридовой исполнилось 99 лет. Фото: из личного архива героев материала.Ветерану ВОВ Валентине Свиридовой исполнилось 99 лет. Фото: из личного архива героев материала.
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Челябинка Валентина Свиридова 25 февраля отмечает 99 лет! Вообще-то никто не помнит точную дату ее рождения: «где-то в конце февраля». Родные условились отмечать 25-го числа. А по паспорту 99 ей исполнится только в августе 2021 года. Когда меняла документ, неправильно написали дату рождения. Близкие поздравляют два раза в год. Но самый главный праздник для Валентины Федоровны — вовсе не именины.

— Дожить бы до 9 мая, — загадывает она каждый год в свой День рождения.

Свиридова — ветеран ВОВ. Прошла войну вместе с мужем. Росла в многодетной семье в голоде и нищете.

— Я очень горжусь своей прабабушкой и любовь моя к ней безгранична! Не смотря на то, что в свои годы ей сложно передвигаться, она поет песни и смеется вместе с нами. Своей улыбкой поднимает настроение всем вокруг, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск правнук именинницы Арсений Мичков. — От всей семьи желаем нашей бабушке, чтобы она была здорова и жила еще долго-долго!

Редакция КП-Челябинск присоединяется к поздравлениям имениннице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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