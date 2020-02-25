18-летнего сироту-инвалида обманула на миллион рублей родственница из Магнитогорска

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:03:50+03:00

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Александр Иванов из Магнитогорска — сирота, инвалид второй группы. Он жил в детском доме. А после — в 18 лет — на некоторое время поселился у родственницы. Из детдома Саша выпустился с хорошей суммой на карте. Конечно, приютившая его женщина об этом знала. И попросила в долг.

— Она попросила срочно миллион рублей на лечение в Челябинске. Не подозревая подвоха, я согласился. Меня клятвенно уверяли, что вернут обязательно эти деньги в ближайшее время. Буквально через несколько дней она с мужем переехала по неизвестному мне адресу. По телефону — только пустые обещания встретиться. Это длится на протяжении четырех месяцев, но я так и не получил назад ни рубля, — рассказал Александр свою историю в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Подписчики паблика верно подметили, что такая история не единственная в своем роде. Нередко у выпускников детских домов мошенники хитростью отбирают деньги и квартиры, которые им покупает государство. Но обычно это чужие люди, которые втираются в доверие. А тут родственники...

Вернуть деньги в подобных случаях очень сложно. Если нет расписки и свидетелей — попробуй докажи, что дал взаймы на определенный срок, а не подарил.

— У меня подобный случай. В полиции говорят: нет состава преступления. Суд вынес решение в мою пользу. Но толку? Уже почти четыре года долг висит у судебных приставов, но человек не платит. Нечего с него взять! Переписал и квартиру и машину на свою бабушку и все. А сумма тоже очень крупная, — поделилась в комментариях Алиса Яковлева.

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ИСТОЧНИК KP.RU