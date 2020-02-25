2020-02-25T04:04:58+03:00
Общество

«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области

Животные хорошо воспитаны и понимают команды
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Волонтеры считают, что у этого пса из отлова есть хозяин.Волонтеры считают, что у этого пса из отлова есть хозяин.
Изменить размер текста:

Иногда в отлов попадают домашние собаки...

— Может быть, кто-нибудь узнает этих двух прекрасных собак? Они были выловлены на территории Миасского городского округа. И у нас таких еще много, — пишет в группе «ЧП Миасс» в ВК волонтер под ником Элис. — Человек, который занимался отловом в Миассе, выпустил часть собак у нас в городе Златоусте. А часть мы у него забрали, так как он держал их голодными в грязных вонючих вольерах. По этим собакам сразу видно, что они жили с людьми. Хорошо воспитаны и понимают с полуслова. Они не могли быть бездомными!

Возможно, эту собаку кто-то ищет.

Возможно, эту собаку кто-то ищет.

Черную собаку назвали Туча. Она очень умная. Рыжий Снупи охраняет от чужих людей тех, кто о нем заботится, и никогда не дает в обиду. Возможно, они потерялись или были на самовыгуле, когда их поймали. Может быть, их кто-то ищет. Сейчас собаки находятся в частном приюте. Если вы знаете их настоящих хозяев, пишите волонтеру в ВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области

Теперь собаке ищут новый дом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет
«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области
18-летнего сироту-инвалида обманула на миллион рублей родственница из Магнитогорска
Сторожевой бык с сердечком на лбу покорил сердца жителей Челябинской области
Уже в конце февраля в Челябинске потеплеет до +8
На горнолыжном курорте в Челябинской области экстренно остановили подъемник с людьми
Школьники Челябинска выходят с карантина. Когда каникулы?
На тропе пенсионеров в городском бору Челябинска рубят деревья
«Подозрительный тип ждал на выходе»: житель Челябинска пропал на парковке у магазина
«За хлебом — на лыжах»: жители курортного села в Челябинской области пожаловались на снег по колено
Зараженных нет, но 37 человек на карантине: Челябинская область продолжает бороться с коронавирусом
«Рядом площадь, парк и храм»: жители Магнитогорска требуют открыть на месте пивнушки ЗАГС
Жителей Копейска напугал большой пожар на складах
Неделя в Челябинске начнется со снегопадов
Обвиняемого в убийстве 17-летнего студента в Челябинске отправили в изолятор на два месяца
Кубок мира по фристайлу, который проходил в Челябинской области, выиграли шведы
«Эвакуация в подарок защитникам Отечества»: в Челябинске возмутились вывозу на штрафстоянку в праздники
«Слоненок с соблазнительными изгибами»: красавицу плюс-сайз из Челябинска показали в шоу «Модель XL»
Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование об убийстве 17-летнего челябинца
Двойной агент: аферист выманил у жителя Челябинска деньги от имени банка
Мэр Челябинска показала, как поздравляет близких мужчин с 23 Февраля
Еще двое граждан Китая попали под карантин в Челябинске