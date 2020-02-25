«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области
Иногда в отлов попадают домашние собаки...
— Может быть, кто-нибудь узнает этих двух прекрасных собак? Они были выловлены на территории Миасского городского округа. И у нас таких еще много, — пишет в группе «ЧП Миасс» в ВК волонтер под ником Элис. — Человек, который занимался отловом в Миассе, выпустил часть собак у нас в городе Златоусте. А часть мы у него забрали, так как он держал их голодными в грязных вонючих вольерах. По этим собакам сразу видно, что они жили с людьми. Хорошо воспитаны и понимают с полуслова. Они не могли быть бездомными!
Возможно, эту собаку кто-то ищет.
Черную собаку назвали Туча. Она очень умная. Рыжий Снупи охраняет от чужих людей тех, кто о нем заботится, и никогда не дает в обиду. Возможно, они потерялись или были на самовыгуле, когда их поймали. Может быть, их кто-то ищет. Сейчас собаки находятся в частном приюте. Если вы знаете их настоящих хозяев, пишите волонтеру в ВК.
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ИСТОЧНИК KP.RU