Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений
В министерстве социальных отношений Челябинской области освободилась должность замминистра — Рамиля Хайритдинова покинула пост. Постановление об ее отставке опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
— Освободить Хайритдинову Рамилю А-Кадыровну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной службы Челябинской области 4 марта 2020 года, — говорится в документе.
Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером. В нем также сообщается, что увольнение инициировала сама Рамиля Хайритдинова.
Напомним, в сентябре прошлого года была отправлена в отставку глава Минсоца Татьяна Никитина. На должность вместо нее была назначена экс-уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.
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ИСТОЧНИК KP.RU