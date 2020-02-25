Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве социальных отношений Челябинской области освободилась должность замминистра — Рамиля Хайритдинова покинула пост. Постановление об ее отставке опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Хайритдинову Рамилю А-Кадыровну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной службы Челябинской области 4 марта 2020 года, — говорится в документе.

Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером. В нем также сообщается, что увольнение инициировала сама Рамиля Хайритдинова.

Напомним, в сентябре прошлого года была отправлена в отставку глава Минсоца Татьяна Никитина. На должность вместо нее была назначена экс-уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU