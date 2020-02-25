Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:28:46+03:00

Эти огромные грязные кучи есть во всех дворах Челябинска. Фото: Станислава Горячева.

В мэрии решили, как не допустить подтоплений в паводок

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64 участка на карте города, или место жительства 3.7 тыс. человек, могут уйти под воду весной. На случай разгула большой воды в городе временный кров могут предоставить всем нуждающимся. Об этом говорили на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 25 февраля.

Как сказал и.о.начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Дмитрий Плеханов, пока в снежном покрове воды от 60 до 80% от нормы. Взрывать лед на водоемах для быстрого прохождения весенней воды не требуется.

Комиссия по ЧС соберется в первый числах марта. Субботники в городе начнутся раньше — с 20 марта. Как сказала глава города Наталья Котова, цель одна — навести в Челябинске порядок.

Чтобы не было разливов и подтоплений, многое зависит от коммунальных служб. Снег с дорог, внутриквартальных проездов, из дворов нужно не только сгребать в кучи, но вовремя вывозить на полигоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU