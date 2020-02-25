2020-02-25T08:28:46+03:00
Общество

Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники

В мэрии решили, как не допустить подтоплений в паводок
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Эти огромные грязные кучи есть во всех дворах Челябинска. Фото: Станислава Горячева.Эти огромные грязные кучи есть во всех дворах Челябинска. Фото: Станислава Горячева.
Изменить размер текста:

64 участка на карте города, или место жительства 3.7 тыс. человек, могут уйти под воду весной. На случай разгула большой воды в городе временный кров могут предоставить всем нуждающимся. Об этом говорили на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 25 февраля.

Как сказал и.о.начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Дмитрий Плеханов, пока в снежном покрове воды от 60 до 80% от нормы. Взрывать лед на водоемах для быстрого прохождения весенней воды не требуется.

Комиссия по ЧС соберется в первый числах марта. Субботники в городе начнутся раньше — с 20 марта. Как сказала глава города Наталья Котова, цель одна — навести в Челябинске порядок.

Чтобы не было разливов и подтоплений, многое зависит от коммунальных служб. Снег с дорог, внутриквартальных проездов, из дворов нужно не только сгребать в кучи, но вовремя вывозить на полигоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры отказались искать пропавшего в Челябинске Семена Тютюева
Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье
«Лада» улетела в кювет на трассе М-5 в Челябинской области
Недострой в центре Челябинска, который мэрия просит снести, решили продать
В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады
Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники
Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений
«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет
«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области
18-летнего сироту-инвалида обманула на миллион рублей родственница из Магнитогорска
Сторожевой бык с сердечком на лбу покорил сердца жителей Челябинской области
Уже в конце февраля в Челябинске потеплеет до +8
На горнолыжном курорте в Челябинской области экстренно остановили подъемник с людьми
Школьники Челябинска выходят с карантина. Когда каникулы?
На тропе пенсионеров в городском бору Челябинска рубят деревья
«Подозрительный тип ждал на выходе»: житель Челябинска пропал на парковке у магазина
«За хлебом — на лыжах»: жители курортного села в Челябинской области пожаловались на снег по колено
Зараженных нет, но 37 человек на карантине: Челябинская область продолжает бороться с коронавирусом
«Рядом площадь, парк и храм»: жители Магнитогорска требуют открыть на месте пивнушки ЗАГС
Жителей Копейска напугал большой пожар на складах
Неделя в Челябинске начнется со снегопадов
Обвиняемого в убийстве 17-летнего студента в Челябинске отправили в изолятор на два месяца
Кубок мира по фристайлу, который проходил в Челябинской области, выиграли шведы
«Эвакуация в подарок защитникам Отечества»: в Челябинске возмутились вывозу на штрафстоянку в праздники
«Слоненок с соблазнительными изгибами»: красавицу плюс-сайз из Челябинска показали в шоу «Модель XL»
Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование об убийстве 17-летнего челябинца
Двойной агент: аферист выманил у жителя Челябинска деньги от имени банка
Мэр Челябинска показала, как поздравляет близких мужчин с 23 Февраля
Еще двое граждан Китая попали под карантин в Челябинске