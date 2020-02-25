Недострой в центре Челябинска, который мэрия просит снести, решили продать

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:52:14+03:00

Планы были амбициозными, но теперь объект только уродует город. Фото: yandex.ru/maps.

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Речь идет о недострое, который находится неподалеку от Областного суда — на перекрестке улиц Труда и III Интернационала. Здание начали возводить в 2007 году под развлекательный комплекс с отелем и ресторанами. Однако вскоре хозяин стройки — мельзавод «Победа» — обанкротился и продал объект предпринимателю из Екатеринбурга.

Новая хозяйка здания Радалия Гайсина собиралась довести задуманное до конца. Но ее планы нарушили планы администрации города, которая начала подготовку к саммитам-2020. Чиновники обратились в суд, требуя признать объект самовольной застройкой, которую нужно непременно снести. Хозяйка здания предлагала чиновникам закрыть стройку красивым баннером, но такой вариант власти отвергли.

Между тем, по данным собственника, недострой находится в хорошем состоянии, стройку можно продолжить. Правда, предприниматель из Катеринбурга больше не хочет тратить время и деньги на новые тяжбы. Она готова продать недострой за 35 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU