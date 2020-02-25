«Лада» улетела в кювет на трассе М-5 в Челябинской области

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:26:12+03:00

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Авария произошла под Миассом, на трассе М-5, в понедельник вечером, 24 февраля. Лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и Renault Logan. От удара отечественную легковушку вынесло на обочину. Фото и видео с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях .

На кадрах видно, у обеих машин разбит перед. На место выезжал реанимобиль. Подробности о пострадавших уточняются.

В этот день на область обрушился снегопад, видимость на дорогах была плохая. Кроме того, из-за плюсовых температур образовался гололед. Вероятно, непростые погодные условия и стали причиной ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU