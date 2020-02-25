2020-02-25T09:44:14+03:00
Общество

Волонтеры отказались искать пропавшего в Челябинске Семена Тютюева

Мужчину разыскивают полиция и Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
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Семен Тютюев пошел за смесью для маленького ребенка и пропал. Фото: из архива семьи.Семен Тютюев пошел за смесью для маленького ребенка и пропал. Фото: из архива семьи.
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В Челябинске третий день ищут Семена Тютюева, который пропал с парковки напротив магазина «Лента» на ул. Академика Сахарова в ночь на 22 февраля.

По словам близких, мужчина положил покупки в багажник, а потом сел в машину к незнакомому человеку и домой уже не вернулся. Случайный собеседник Семена попал на запись видеокамер внутри магазина. Судя по записи, он купил три банки энергетика, скотч и перчатки — последнее и напугало родных. Они считают, что могло случиться самое страшное.

Практически все выходные семена Тютюева ищет полиция, к поискам подключился Следственный комитет. Первоначально распространить информацию о пропаже Тютюева помог поисковый отряд «Легион-Спас». Однако пока отряд не собирается привлекать к поискам волонтеров. Это связано с тем, что Семен достаточно публичная личность, у мужчины есть бизнес, он является депутатом Тракторозаводского районного совета депутатов. Полиция и Следственный комитет отрабатывают «профессиональные» мотивы похищения человека.

— Пока силовики проверяют свои версии произошедшего. Если к нам обратятся за помощью волонтеров, мы, конечно же, выйдем на поиски. Но пока решено, что семена должны искать специалисты, — рассказали КП-Челябинск в отряде «Легион-Спас».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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