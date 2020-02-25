2020-02-25T11:10:44+03:00
Общество

«Это дело рук частных перевозчиков»: директор «ЧелябГЭТ» объяснил претензии к нему

По его мнению, смуту в работу предприятия вносят не сотрудники
Инна КУМЕЙКОВалентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Александр Павлюченко.Александр Павлюченко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Руководитель электротранспортного предприятия «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко прокомментировал заявления подчиненных о намерении обратиться к губернатору и устроить забастовку. О недовольстве директором и желании добиться его увольнения работники рассказали СМИ.

На аппаратном совещании в мэрии Александр Павлюченко объяснил журналистам свою точку зрения на происходящее.

— Это дело рук частных перевозчиков, которые давят на муниципальное предприятие, пытаясь заставить поднять тариф на проезд до 25 рублей. Сообщение о недовольствах были высказаны в одной из групп в соцсети, которую администрируют частные перевозчики. В эту группу сливается весь негатив. Ни одного сообщения о негативе про частных перевозчиков нет, — заявил директор «ЧелябГЭТ».

Павлюченко согласен: на предприятии есть кадровый голод. Но на сегодняшний день в двух группах учебного центра учится 15 водителей.

По словам начальника городского управления транспорта Максима Кичеева, никаких жалоб в управление от сотрудников ГЭТ на начальника не поступало. В высказанных в СМИ недовольствах чиновник видит личную реакцию обращавшихся на совершенно естественный, как он подчеркнул, процесс — ужесточение трудовой дисциплины.

Кичеев подчеркнул, что за те два года, что Александр Павлюченко возглавляет предприятие, оно постепенно выходит из кризисного тупика. Уменьшается размер задолженности, сотрудники регулярно получают заработную плату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из самого грязного города России Карабаш может превратиться в современную территорию экологического и социального развития
Жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве студента, отправили в СИЗО
МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопады и метели
В центре Челябинска на берегу реки ондатры строят хатки
Работа над ошибками: карантин по гриппу в Челябинске объявили поздно
В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у лакокраски нужен еще один забор
«Пожарная сигнализация была отключена»: на подземной парковке в Челябинске произошел крупный пожар
«Это дело рук частных перевозчиков»: директор «ЧелябГЭТ» объяснил претензии к нему
Волонтеры отказались искать пропавшего в Челябинске Семена Тютюева
Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье
«Лада» улетела в кювет на трассе М-5 в Челябинской области
Недострой в центре Челябинска, который мэрия просит снести, решили продать
В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады
Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники
Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений
«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет
«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области