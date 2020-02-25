«Это дело рук частных перевозчиков»: директор «ЧелябГЭТ» объяснил претензии к нему
Руководитель электротранспортного предприятия «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко прокомментировал заявления подчиненных о намерении обратиться к губернатору и устроить забастовку. О недовольстве директором и желании добиться его увольнения работники рассказали СМИ.
На аппаратном совещании в мэрии Александр Павлюченко объяснил журналистам свою точку зрения на происходящее.
— Это дело рук частных перевозчиков, которые давят на муниципальное предприятие, пытаясь заставить поднять тариф на проезд до 25 рублей. Сообщение о недовольствах были высказаны в одной из групп в соцсети, которую администрируют частные перевозчики. В эту группу сливается весь негатив. Ни одного сообщения о негативе про частных перевозчиков нет, — заявил директор «ЧелябГЭТ».
Павлюченко согласен: на предприятии есть кадровый голод. Но на сегодняшний день в двух группах учебного центра учится 15 водителей.
По словам начальника городского управления транспорта Максима Кичеева, никаких жалоб в управление от сотрудников ГЭТ на начальника не поступало. В высказанных в СМИ недовольствах чиновник видит личную реакцию обращавшихся на совершенно естественный, как он подчеркнул, процесс — ужесточение трудовой дисциплины.
Кичеев подчеркнул, что за те два года, что Александр Павлюченко возглавляет предприятие, оно постепенно выходит из кризисного тупика. Уменьшается размер задолженности, сотрудники регулярно получают заработную плату.
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ИСТОЧНИК KP.RU