«Пожарная сигнализация была отключена»: на подземной парковке в Челябинске произошел крупный пожар
На подземной стоянке в Курчатовском районе в ночь на 25 февраля вспыхнул пожар. Загорелись две легковушки. Всю парковку, рассчитанную на 75 машиномест, охватил дым. Тушить возгорание выехали шесть машин МЧС.
Побороть пламя удалось через полчаса. Два автомобиля выгорели полностью. Еще несколько — пострадали частично.
Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели. Странно, что пожарная сигнализация на стоянке была выключена.
— Автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения о пожаре были отключены. Система дымоудаления не сработала. Главное управление МЧС России по Челябинской области инициирует внеплановую проверку на объекте по данному происшествию, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU