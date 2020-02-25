2020-02-25T10:31:05+03:00
Происшествия

«Пожарная сигнализация была отключена»: на подземной парковке в Челябинске произошел крупный пожар

Огонь тушили шесть пожарных машин
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
При пожаре две машины сгорели и еще несколько частично пострадали.При пожаре две машины сгорели и еще несколько частично пострадали.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Изменить размер текста:

На подземной стоянке в Курчатовском районе в ночь на 25 февраля вспыхнул пожар. Загорелись две легковушки. Всю парковку, рассчитанную на 75 машиномест, охватил дым. Тушить возгорание выехали шесть машин МЧС.

Побороть пламя удалось через полчаса. Два автомобиля выгорели полностью. Еще несколько — пострадали частично.

Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели. Странно, что пожарная сигнализация на стоянке была выключена.

— Автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения о пожаре были отключены. Система дымоудаления не сработала. Главное управление МЧС России по Челябинской области инициирует внеплановую проверку на объекте по данному происшествию, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из самого грязного города России Карабаш может превратиться в современную территорию экологического и социального развития
Жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве студента, отправили в СИЗО
МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопады и метели
В центре Челябинска на берегу реки ондатры строят хатки
Работа над ошибками: карантин по гриппу в Челябинске объявили поздно
В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у лакокраски нужен еще один забор
«Пожарная сигнализация была отключена»: на подземной парковке в Челябинске произошел крупный пожар
«Это дело рук частных перевозчиков»: директор «ЧелябГЭТ» объяснил претензии к нему
Волонтеры отказались искать пропавшего в Челябинске Семена Тютюева
Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье
«Лада» улетела в кювет на трассе М-5 в Челябинской области
Недострой в центре Челябинска, который мэрия просит снести, решили продать
В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады
Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники
Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений
«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет
«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области