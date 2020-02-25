2020-02-25T10:55:12+03:00
Общество

В мэрии Челябинска объяснили, зачем у лакокраски нужен еще один забор

Горожане возмущены установкой новых секции за бюджетный счет
Инна КУМЕЙКО
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Новый забор вдоль лакокраски скроет с глаз гостей полуразрушенное ограждение завода. Фото: Роман Никитин.Новый забор вдоль лакокраски скроет с глаз гостей полуразрушенное ограждение завода. Фото: Роман Никитин.
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Депутат Центрального района Челябинска Роман Никитин в минувшие выходные опубликовал в соцсетях полный возмущения пост: власти города вдоль ограды лакокрасочного завода на Свердловском тракте решили установить новый забор.

Приправив сообщение цветистыми эпитетами, Никитин восклицает:

— До жилых домов расстояние около трех километров. Для кого тут тратят бюджетные деньги. Это же деньги налогоплательщиков? За счет налогоплательщиков ставят забор коммерческой структуре? Инвалидам пандусы не делают, а тут гигантские деньги выбрасывают на воздух!

Во вторник, 25 февраля, глава города Наталья Котова ответила на эмоцию:

— Разговор шел с собственником (предприятия — прим. ред.) о том, чтобы он отремонтировал свое ограждение. Не нашли понимания. Для того, чтобы по гостевому маршруту был порядок, пришли к выводу, что на части муниципальной земли будет поставлен защитный забор, который сейчас и выставляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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