В мэрии Челябинска объяснили, зачем у лакокраски нужен еще один забор
Депутат Центрального района Челябинска Роман Никитин в минувшие выходные опубликовал в соцсетях полный возмущения пост: власти города вдоль ограды лакокрасочного завода на Свердловском тракте решили установить новый забор.
Приправив сообщение цветистыми эпитетами, Никитин восклицает:
— До жилых домов расстояние около трех километров. Для кого тут тратят бюджетные деньги. Это же деньги налогоплательщиков? За счет налогоплательщиков ставят забор коммерческой структуре? Инвалидам пандусы не делают, а тут гигантские деньги выбрасывают на воздух!
Во вторник, 25 февраля, глава города Наталья Котова ответила на эмоцию:
— Разговор шел с собственником (предприятия — прим. ред.) о том, чтобы он отремонтировал свое ограждение. Не нашли понимания. Для того, чтобы по гостевому маршруту был порядок, пришли к выводу, что на части муниципальной земли будет поставлен защитный забор, который сейчас и выставляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU