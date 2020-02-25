2020-02-25T11:36:14+03:00
Общество

Работа над ошибками: карантин по гриппу в Челябинске объявили поздно

Глава города Наталья Котова недовольна решениями штаба по гриппу и ОРВИ
Инна КУМЕЙКО
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Родители отмене карантина рады: дети вновь заняты делом!Родители отмене карантина рады: дети вновь заняты делом!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Три недели просидели школьники Челябинска на карантине из-за эпидемии гриппа. Во вторник, 25 февраля, дети вышли на учебу. Итоги борьбы с эпидемией обсудили на аппаратном совещании в мэрии.

Начальник горздрава Наталья Горлова заявила, что в этом году заболевших гриппом и ОРВИ было больше, чем обычно.

На что глава Челябинска Наталья Котова заявила, что если бы карантин по эпидемии объявили не 5 февраля, а 20 января, когда еще только был рост заболеваемости, но эпидпорога город не достиг. И заболевших детей было бы меньше.

Горлова возразила: решение о начале карантина коллегиальное, принимается специалистами разных ведомств. Но у Котовой есть контрдовод:

— Нужно было настаивать, доказывать! В предыдущие годы я была председателем городского штаба по ОРВИ и гриппу и настаивала на том, что карантин нужно вводить раньше, хотя мы и не доходили до эпидпорога. Два года подряд доказывали, что мы поступали правильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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