Работа над ошибками: карантин по гриппу в Челябинске объявили поздно
Три недели просидели школьники Челябинска на карантине из-за эпидемии гриппа. Во вторник, 25 февраля, дети вышли на учебу. Итоги борьбы с эпидемией обсудили на аппаратном совещании в мэрии.
Начальник горздрава Наталья Горлова заявила, что в этом году заболевших гриппом и ОРВИ было больше, чем обычно.
На что глава Челябинска Наталья Котова заявила, что если бы карантин по эпидемии объявили не 5 февраля, а 20 января, когда еще только был рост заболеваемости, но эпидпорога город не достиг. И заболевших детей было бы меньше.
Горлова возразила: решение о начале карантина коллегиальное, принимается специалистами разных ведомств. Но у Котовой есть контрдовод:
— Нужно было настаивать, доказывать! В предыдущие годы я была председателем городского штаба по ОРВИ и гриппу и настаивала на том, что карантин нужно вводить раньше, хотя мы и не доходили до эпидпорога. Два года подряд доказывали, что мы поступали правильно.
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