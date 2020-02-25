2020-02-25T11:08:18+03:00
Общество

В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством

Гибнут не только дикие животные, но и домашние
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Чтобы обезопасить свое животное, нужно раз в год ставить ему прививку от бешенства.Чтобы обезопасить свое животное, нужно раз в год ставить ему прививку от бешенства.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На прошлой неделе, с 17 по 21 февраля, в Челябинской области зарегистрировали два случая бешенства. Причем погибли не дикие животные, а домашние. В Усть-Катаве умер кот, а в деревне Сбитнево Троицкого района — собака.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 10 случаев бешенства. Для сравнения, в прошлом году в это же время было выявлено семь случаев.

— В населенных пунктах, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением областного правительства введен карантин. Пункты объявлены неблагополучными, — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

НА ЗАМЕТКУ

Как защититься от бешенства?

— Сделайте прививку домашним животным. Ее ставят раз в год.

— Не допускайте контакта домашних животных с бродячими или дикими.

— Не подходите к диким животным, вышедшим из леса в город. Потеря страха перед людьми — один из признаков бешенства.

— Если заметили у животного чрезмерную агрессивность, светобоязнь, повышенное слюноотделение — немедленно обратитесь к ветеринару.

НОМЕРОК

Со всеми вопросами по бешенству нужно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области: 265-38-74.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из самого грязного города России Карабаш может превратиться в современную территорию экологического и социального развития
Жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве студента, отправили в СИЗО
МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопады и метели
В центре Челябинска на берегу реки ондатры строят хатки
Работа над ошибками: карантин по гриппу в Челябинске объявили поздно
В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у лакокраски нужен еще один забор
«Пожарная сигнализация была отключена»: на подземной парковке в Челябинске произошел крупный пожар
«Это дело рук частных перевозчиков»: директор «ЧелябГЭТ» объяснил претензии к нему
Волонтеры отказались искать пропавшего в Челябинске Семена Тютюева
Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье
«Лада» улетела в кювет на трассе М-5 в Челябинской области
Недострой в центре Челябинска, который мэрия просит снести, решили продать
В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады
Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники
Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений
«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет
«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области