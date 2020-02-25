В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:08:18+03:00

Чтобы обезопасить свое животное, нужно раз в год ставить ему прививку от бешенства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Гибнут не только дикие животные, но и домашние

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На прошлой неделе, с 17 по 21 февраля, в Челябинской области зарегистрировали два случая бешенства. Причем погибли не дикие животные, а домашние. В Усть-Катаве умер кот, а в деревне Сбитнево Троицкого района — собака.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 10 случаев бешенства. Для сравнения, в прошлом году в это же время было выявлено семь случаев.

— В населенных пунктах, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением областного правительства введен карантин. Пункты объявлены неблагополучными, — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

НА ЗАМЕТКУ

Как защититься от бешенства?

— Сделайте прививку домашним животным. Ее ставят раз в год.

— Не допускайте контакта домашних животных с бродячими или дикими.

— Не подходите к диким животным, вышедшим из леса в город. Потеря страха перед людьми — один из признаков бешенства.

— Если заметили у животного чрезмерную агрессивность, светобоязнь, повышенное слюноотделение — немедленно обратитесь к ветеринару.

НОМЕРОК

Со всеми вопросами по бешенству нужно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области: 265-38-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU