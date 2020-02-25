В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством
На прошлой неделе, с 17 по 21 февраля, в Челябинской области зарегистрировали два случая бешенства. Причем погибли не дикие животные, а домашние. В Усть-Катаве умер кот, а в деревне Сбитнево Троицкого района — собака.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 10 случаев бешенства. Для сравнения, в прошлом году в это же время было выявлено семь случаев.
— В населенных пунктах, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением областного правительства введен карантин. Пункты объявлены неблагополучными, — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
НА ЗАМЕТКУ
Как защититься от бешенства?
— Сделайте прививку домашним животным. Ее ставят раз в год.
— Не допускайте контакта домашних животных с бродячими или дикими.
— Не подходите к диким животным, вышедшим из леса в город. Потеря страха перед людьми — один из признаков бешенства.
— Если заметили у животного чрезмерную агрессивность, светобоязнь, повышенное слюноотделение — немедленно обратитесь к ветеринару.
НОМЕРОК
Со всеми вопросами по бешенству нужно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области: 265-38-74.
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ИСТОЧНИК KP.RU